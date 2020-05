América de Cali y Guimaraes: se achican los plazos para llegar a un acuerdo

En América de Cali sigue creciendo la incertidumbre respecto a la continuidad de varias figuras y, en especial, de su cuerpo técnico comandado por Alexandre Guimaraes. El estratega brasilero pasa la cuarentena en Costa Rica, donde se formó y vivió por largos años, a la espera de las negociaciones con el equipo escarlata, sin embargo, de momento no parece estar muy claro si seguirá o no en la institución, mientras que los días siguen pasando y se acerca la finalización de su contrato.

En ese sentido, el propio técnico no se ha manifestado, sin embargo, su representante, quien ha manejado toda esta situación, sí ha asegurado en múltiples ocasiones que desde lo económico su contrato no es tan alto como aseguran desde la institución escarlata, hecho que resulta contradictorio pues desde el club, aunque no se habla directamente, la dirigencia también ha dicho en varias ocasiones que los costos sí son muy excesivos y que el club no puede mantenerlos.