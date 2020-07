América de Cali y la delantera que alista para el reinicio de la liga

América de Cali tendrá un complicado calendario en este segundo semestre del año, pues además de la liga colombiana deberá disputar la Copa Libertadores, certamen donde se encuentra disputando la fase de grupos. Esto se suma al gran problema de haber perdido a varias de sus figuras, caso Matías Pisano y Michael Rangel.

Por eso la preocupación del elenco 'escarlata' lo ha hecho a tomar decisiones de acuerdo a sus posibilidades, y dentro de ellas hay que tener en cuenta que no podrá fichar a ningún futbolista porque no tiene cómo, no obstante, le apostará a su cantera.

Adicionalmente, el cuerpo técnico del cuadro 'escarlata' le apostará sí o sí a los cuatro atacantes que ya militan en la institución: Adrian Ramos, Duván Vergara, Jhon Arias y Juan David Pérez serán los encargados de comandar el frente ofensivo de la 'mecha', y no llegarán más jugadores.

Aunque hay que resaltar algo muy importante: el jugador Duván Vergara puede ser vendido en los próximos días al Leipzig de Alemania, es decir que si esto se da, la dirigencia del América podría tomar una nueva determinación.

América trabaja de la mejor manera para poder cumplir el protocolo de salubridad lo más pronto posible y así reiniciar sus labores deportivas.