¿América? Habló el agente de Palermo tras salida de Guimaraes

Posteriormente, respondiendo al comentario de un periodista partidario de Boca Juniors, pero en el mismo diálogo, Goñi reafirmó lo dicho anterioremente y dejó en claro que no hay ningún tipo de acercamiento, pues esto parece más una especulación que algo realmente con argumentos: "No sé quién lo está promocionando. Yo no he dado autorización a nadie para hacerlo"

Vale la pena recordar que desde la dirigencia de América se aseguró hace unos días que el nuevo técnico sería elegido a falta de un mes para el regreso del fútbol, mientras que la situación de varios jugadores continúa en el limbo, ya que no está claro si se ampliarán algunos contratos de jugadores que fueron fundamentales para el título de 2019 y que habían sido importantes a lo largo de 2020, en una campaña tanto en lo local como en el plano internacional.