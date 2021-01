América: Jersson González explicó polémicas reglas de jugadores sin piercings ni pelo tinturado

En las últimas horas, a través de redes sociales surgió una lista de reglas que emitió Jersson González, entrenador sub 17 de América de Cali sobre normas de comportamiento en los entrenamientos y en general con el club. El tema generó cierta controversia y el propio Jersson decidió explicarlo.

En la lista se veían cosas como multas por impuntualidad o tener sucio el uniforme, pero también una negativa del DT hacia los futbolistas que usan piercings, cortes de cabello no convencional o pelo tinturado; y eso a la larga fue lo que generó polémica.

En diálogo con ‘Supercombo del Deporte’ de RCN Radio Cali, Jersson González señaló: "Los jugadores que están hoy en el primer equipo han sido mi proceso durante 5 años, han mostrado muchas cosas que les enseñé, me da felicidad ver cómo les arreglan la casa a sus padres, los vi crecer", señaló en primera medida quien supo ser DT interno del primer equipo de América en 2019.

Luego puntualizó en su lista de órdenes: "Yo primo sobre todo la disciplina, el papel con las indicaciones que mandé ayer son las mismas indicaciones que manejo en divisiones inferiores hace 5 años en América de Cali”

"Por ejemplo, Santiago Moreno me retó, me dijo que si hacía tres goles en un partido en profesional me tinturaba el pelo y acepté, si los hace me lo tinturo", comentó sobre el joven delantero que deslumbra en el equipo de Juan Cruz Real.

"Estoy feliz formando, lo disfruto, me encanta formar, pero también me preparo para ser DT del equipo profesional, me sigo preparando. Si no es aquí en América, será en otro lado porque respeto siempre las decisiones de mis jefes… La gente se quedó con la imagen mía como jugador de América, pero yo soy un trabajador, si me llaman de otro equipo y es interesante el proyecto, lo tomaré, porque quiero progresar, sea el equipo que sea", agregó González con sinceridad.

Asimismo, Jersson comentó que a él lo dirigió Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez y que se identifica mucho con su forma de trabajar; también explicó que a él le gustaría tomar el equipo sub-20 de América pero que respeta las decisiones del club.

Por otro lado, Jersson reconoció que su relación con Álvaro Rius (director deportivo de América) no es buena en temas futbolísticos, pero que no es una enemistad; y señaló que ha tenido tres conversaciones con Juan Cruz Real y que la relación entre ambos es muy cordial.