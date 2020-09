América se ve afectado por las Eliminatorias: pierde jugadores para tres partidos

El fútbol en Sudamérica adelanta su reactivación en las diferentes competencias y eso ha apretado el calendario de varios certámenes locales e internacionales de clubes. Ahora, con el regreso de las Eliminatorias, todo se complica para algunos equipos que tienen jugadores convocables de alto nivel.

En Colombia es el caso de América de Cali, que tiene una situación bastante particular. Perderá a dos figuras para tres partidos claves en la Liga Betplay y queda a la deriva, especialmente en la portería. Todo un reto para el técnico Juan Cruz Real.

Lea también: Aldo Bobadilla se despidió del DIM con un mensaje para los periodistas

El portero venezolano José Graterol será convocado para enfrentar a Colombia y Paraguay, por lo que América de Cali se quedará solo con Éder Chaux y algún juvenil ante la lesión de David Quintero y las demoras para fichar a otro portero.

Además, en el elenco escarlata también fue convocado el delantero peruano Aldair Rodríguez para enfrentar con su selección a Paraguay y Brasil. El delantero ya tiene un acuerdo con el ‘escarlata’ pero no ha podido llegar a Colombia por problemas en los vuelos, entonces jugará con su selección y ahí sí arribará a suelo vallecaucano.

De interés: Independiente del Valle avisa a Junior: cuatro positivos tras el viaje a Colombia

Hay rumores sobre una posible convocatoria para Duván Vergara y en esta ocasión Éder Chaux no será tenido en cuenta. Las Eliminatorias se jugarán entre el 8 y el 13 de octubre, por lo que afectará a los ‘diablos rojos’ en tres cotejos de gran importancia.

Fecha 12, Liga Betplay: Envigado vs América (7 de octubre)

Fecha 13: América vs Patriotas (11 de octubre)

Fecha 14: Junior vs América (14 o 15 de octubre)