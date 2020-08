América ya le tiene reemplazo a Duván Vergara si lo vende

El delantero extremo de 23 años Duván Vergara fue una de las figuras de América en el título conseguido en el segundo semestre de 2019 por su habilidad individual por las bandas y el juego colectivo que demostró en el certamen.

Dichas actuaciones del atacante le abrieron la posibilidad para volver a ser tentado por clubes de exterior y durante los últimos días se ha informado que Tulio Gómez, dueño del conjunto 'escarlata' habría recibido una oferta de 5,5 millones de euros por parte de un equipo alemán, pero las dudad con respecto a las formas de pago no permiten que se concrete la negociación.

Sin embargo, este miércoles 5 de agosto, Gómez dejó claro y si titubear por cuál jugador ofertará en caso de confirmarse la salida de Vergara al fútbol del exterior.

En diálogo con el perfil ‘El Aguante Rojo’, mediante un "en vivo" por Instagram, el directivo señaló que si vende a Duván Vergara, no lo pensaría dos veces para ir por Michael Rangel.

“Si vendemos a Duván Vergara, solo pensaría en un ‘9’ (…) Me traigo a Rangel”, indicó.

Y es que Michael Rangel volvió a demostrar su potencial ofensivo en el segundo semestre de 2019 al consolidarse como el goleador del certamen, pero por su elevado costo de transferencia, América no pudo hacer uso de la opción de compra, por lo que tuvo que volver a Junior de Barranquilla, institución duela de sus derechos deportivos.

“Junior no nos quiso prestar a Rangel; hay que darle 4.000 millones de pesos por el jugador, y Rangel vale 1.300 millones al año; y hoy América no está recibiendo ni el 10% de lo que le estaba entrando; estamos perdiendo 1.500 millones mensuales. Tenemos que ser responsables y salvar al equipo para no incumplir. Este año la pérdida de los equipos es espantosa”, señaló.