Análisis de Alfredo Arias sobre Palavecino y su aporte en el triunfo del Cali

Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, habló en rueda de prensa tras la victoria 1-0 ante el Boyacá Chicó. El entrenador también se refirió a las individualidades del equipo, esto respecto a la presencia de Agustín Palavecino en la cancha y el gol que marcó para el triunfo.

“Creo que el equipo es más que tres [Valencia, Vásquez y Palavecino], tenemos jugadores importantes en distintas zonas y de eso se trata, que un equipo sea más que la individualidad y que la suma de estas individualidades sea siempre más”, aseguró Arias.

Por otro lado, el timonel dio su análisis del juego que significó un nuevo triunfo para mantenerse invicto en la Liga Betplay, además de criticar el estado del terreno de juego.

“Lamentablemente, tanto para nuestro equipo como para el rival es muy difícil jugar en una cancha que no está en las mejores condiciones y que seguramente por la pandemia y todo lo que sea no se le ha podido cuidar de la manera en que se puede y el fútbol es difícil jugarlo así. No es una queja solo para mí, seguramente a nuestros rivales y a quienes vienen y juegan les debe costar porque es una cancha muy pesada, con el pasto muy alto, muy alto, y creo que lo hicimos bien, porque el rival nos exigió, se replegó bien, se defendió bien cuando había que defender. Un partido en el cual la valentía de mis jugadores logró el resultado”, puntualizó.

Finalmente, Alfredo Arias opinó sobre el juego por las bandas del equipo y lo clave para el fútbol ofensivo de hoy en día.

“Por las bandas, por los carriles internos, en las áreas, el juego es fundamental en todas las partes de la cancha, lo importante son los jugadores, lo importante en esto siempre son ellos, los que llevan a cabo ese esfuerzo y a veces resultan las cosas y a veces no, la verdad es que tengo mucha fortuna de estar con un plantel que es muy valiente, que juega muy bien al fútbol y que tiene una actitud envidiable”, concluyó.

Con este resultado, Deportivo Cali se pone de manera parcial puntero del campeonato con 10 unidades en 4 partidos jugados.