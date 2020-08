Andrés Ricaurte confesó por qué decidió irse de Independiente Medellín

Luego de dos años y medio defendiendo los intereses de Independiente Medellín, Andrés Ricaurte decidió decir adiós al cuadro antioqueño para tener su primera experiencia en el fútbol internacional, específicamente en el Dallas FC de la MLS y este miércoles dio sus razones en rueda de prensa.

“Estoy muy agradecido con la institución, me abrieron las puertas y me permitieron crecer mucho profesionalmente… Es una oportunidad muy importante en lo deportivo y en lo económico, es un proyecto que me pareció muy llamativo y es una linda opción para seguir aprendiendo y creciendo", señaló en primera medida el volante ex Atlético Huila, Leones y Rionegro.

“Voy a un destino que en los últimos años se ha tornado muy atractivo, fuera de lo deportivo pensé en la estabilidad familiar y la calidad de vida que ofrece el país… El cariño a los hinchas es muy grande, pese a las críticas, siempre las afronté como una oportunidad para mejorar, me llevo el amor y el apoyo que me brindaron", agregó el volante que fue campeón de la Copa Colombia el año anterior.

También dio un buen parte del equipo antioqueño para el reinicio del fútbol: "Tenemos en el Medellín jugadores jóvenes con mucho talento y proyección, el club está trabajando para propiciarles el mejor ambiente para potenciarlos y que se puedan destacar a corto plazo".

Y cerró hablando de su cariño al ‘poderoso’ y su deseo de regresar en el futuro: “Disfruté mucho esta etapa de mi vida en el club por todo lo que viví, el crecimiento, mis compañeros, el título que pudimos ganar; soy un convencido de que cumplimos muchos objetivos a nivel grupal y personal. Heredé la pasión por la institución desde pequeño, me encantaría volver en algún momento porque fui feliz aquí y siempre di lo mejor para bienestar del equipo”.