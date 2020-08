Andrés Ricaurte: "La MLS nos lleva kilómetros en organización e infraestructura"

Aunque ya se había despedido de Independiente Medellín de manera oficial, Andrés Ricaurte habló con el 'Super Combo del Deporte' de RCN y se refirió a los motivos que lo impulsaron a dejar el club antioqueño, a las ventajas del fútbol estadounidense y a el negocio con Dallas para su transferencia.

"Dallas trajo una oferta oficial, era muy buena para mí y para el club, se definió todo de una manera muy rápida y esperemos que este paso me permita seguir aprendiendo y creciendo mucho. Voy a una liga que en los últimos años ha crecido un montón, tiene un potencial enorme para seguirlo haciendo; en organización e infraestructura nos llevan kilómetros. Muchas veces creemos que tenemos una liga de primer nivel en Colombia y pordebajeamos a las demás, pero no, creo que voy a una liga muy competitiva y en la que voy a disfrutar mucho estar allá", arrancó diciendo el talentoso volante creativo.

Luego agregó: "Lo económico es una realidad, evidentemente mejora, también la calidad de vida que hay en Estados Unidos no es un secreto para nadie, yo creo que es una oportunidad muy bonita, no solo para uno sino para toda la familia".

Sobre la idea de alejarse de la Selección estando en un fútbol como el estadounidense, Ricaurte es claro: "Yo creo que no se podría generalizar en el pensamiento que se tiene de la Selección Colombia, seguramente muchos lo piensan, otros ignoran esto, pero el hecho de estar jugando en China o en ligas que para nosotros, en Colombia, no son tan reconocidas o bien vistas, no quiere decir que la persona no pueda hacer parte de la Selección".

Y dejó en claro qué nombre, para él, hace falta: "Giovanni Moreno lleva años marcando la diferencia allá en China y tiene el nivel para competirle, a cualquiera, el puesto en la Selección Colombia. Yo creo que es una decisión más del cuerpo técnico y son ellos quienes deciden qué jugador está y quién no, independiente del lugar en el que estén compitiendo".

Sobre el negocio que selló su partida, Ricaurte dijo: "Es un negocio donde se hace préstamo con opción de compra obligatoria".

Y sobre los rumores que sobre su paso a Nacional, afirmó: "Sí, a veces uno escucha y lee cosas que no son reales, que lo único que hacen es generar caos entre la hinchada y los clubes, que es algo que considero innecesario y más con temas que no son reales. Por eso manifiesto algo con lo que no estoy de acuerdo y creo que la libertad de expresión debe ser acompañada de esa manera, con valores, respeto y sinceridad".

Finalmente, sobre la partida de jugadores importantes en Medellín, concluye: "Yo creo que por la situación que se está viviendo no se puede ser ajeno a ello; el fútbol a nivel mundial, mucho más el nuestro, ha sido golpeado fuertemente en lo económico, es difícil sostener unas nóminas. Yo creo que los equipos aún siguen con disminuciones en los contratos y las posibilidades de buscar entrada o dinero adicional, son una prioridad o algo muy importante para sobrevivir frente a esta crisis, que es nueva para todos".