Andrés Ricaurte lanza fuerte crítica a un posible reinicio del campeonato colombiano

Andrés Ricaurte, jugador del Independiente Medellín, habló en ‘La disidencia fútbol’, un espacio para hablar del deporte con otros futbolistas en actividad y ya retirados. El hoy volante del ‘Poderoso’ se refirió a la posibilidad de que reinicie el campeonato colombiano y lanzó una crítica al respecto, puesto que él no ve conveniente que se retome la actividad.

“Yo no (estoy de acuerdo), pero habría que esperar el momento. Ayer lo hablé con Bobadilla (técnico del DIM), que si ponen cuarentena, que la gente no puede salir, por qué los jugadores sí podemos salir a exponernos. No deja de ser un riesgo”, señaló el mediocampista.

Ricaurte sabe que la actividad debe regresar, pero pide los protocolos necesarios, la seguridad requerida, para que ningún jugador se contagie de Covid-19, pues puede que sea asintomático, pero contagie a familiares con riesgo a tener síntomas peligrosos.

Por el momento, se conoce que el protocolo expuesto por la Dimayor al gobierno colombiano está siendo analizado para así mejorar cada punto en observación y que la liga logre retornar a puerta cerrada.

Entretanto, Ricaurte sigue entrenando desde su casa bajo la dirección técnica de Aldo Bobadilla, estratega del Independiente Medellín. El objetivo es mantener el buen estado físico de los jugadores para después trabajar el aspecto futbolístico en el campo de juego.