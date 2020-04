Antes de llegar a Nacional, Bocanegra era hincha de otro grande del FPC

Daniel Bocanegra, hoy en día jugador de Libertad de Paraguay, confesó que cuando era niño no era hincha de Atlético Nacional. El lateral contó que el equipo de 'sus amores' era el América de Cali, pues toda su familia seguía a la 'mechita' siempre. Sin embargo, todo cambió después cuando creció...

El futbolista, en charla con 'Liga Deportiva', resaltó que al crecer fue dejando a un lado lo de ser fanático, después llegó a Nacional y se hizo hincha del club 'verdolaga' por la pasión que maneja y los logros conseguidos allí.

"Yo de pequeño era hincha del América, toda mi familia era hincha de América, pero luego jugué y eso ya no me importaba. Después cuando jugué en Nacional me enamoré del equipo y de esta gran hinchada", dijo el futbolista, que recuerda con mucho cariño su paso por el 'rey de copas' colombiano.