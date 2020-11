Árbitro aceptó que se equivocó y la Dimayor anuló expulsión de jugador de Águilas Doradas

El Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano comunicó este martes 10 de noviembre la anulación de la tarjeta roja y expulsión que recibió el jugador Jeisson Estiven Quiñones, defensor de Águilas Doradas, en el partido en el que su equipo derrotó 1-0 a Cúcuta Deportivo en la fecha 18 de la Liga BetPlay.

Mediante un comunicado se dio a conocer que el árbitro central del compromiso aceptó que después de analizar la jugada se dio cuenta que falló en su apreciación y además que tomó la medida disciplinaria equivocada en contra el futbolista.

“En el minuto 90+1 de el partido disputado entre Águilas Doradas vs Cúcuta Deportivo en el terreno de juego y desde mi posicionamiento observo que el jugador golpea a el adversario con el codo en el rostro con fuerza excesiva estando el balón en disputa, por lo tanto tomo la medida de expulsión con tarjeta roja. Ahora haciendo un análisis de el vídeo veo que mi posición no era la adecuada, que no fue con el codo que golpeó a el adversario fue con el antebrazo y fallé en la apreciación y por lo tanto la medida disciplinaria debió ser tarjeta amarilla que el jugador hace uso ilegal de los brazos golpeando temerariamente a el adversario." señaló el informe del árbitro ante el Comité de Disciplina de la Dimayor.

De esta manera, se resolvió quitarle la tarjeta roja y la expulsión a Quiñones, quien podrá ser utilizado por su equipo este miércoles en la visita a Boyacá Chicó por la jornada 19 de la Liga.

Águilas Doradas cuenta con 25 puntos y aún tiene posibilidades de clasificar al grupo de los ocho del campeonato.