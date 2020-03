Árbitros designados para la octava fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2020

La Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer el listado de jueces designados para impartir justicia en los partidos de la octava fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2020 que dará inicio este viernes 6 de marzo con el encuentro entre Deportivo Cali contra Deportivo Pereira y finalizará el martes 10 del mismo mes con el compromiso entre La Equidad y Deportivo Pasto.

Los juegos que tendrá la ayuda del Árbitro asistente de video serán los que protagonicen Once Caldas (sexto con 11 puntos) y América de Cali (séptimo con 11 unidades), el cual dará inicio el sábado 7 de marzo desde las 4:05 de la tarde en el estadio Palogrande de Manizales y el encuentro en el estadio El Campín de Bogotá entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional del domingo 8 de marzo también tendrá el recurso de la Asistencia de Video Arbitraje – VAR.

Estos son los árbitros designados para la octava fecha de la Liga BetPlay:

DEPORTIVO CALI VS DEPORTIVO PEREIRA

Central: Ricardo García – Santander

Asistente No. 1: Geovanny Padilla – Bogotá

Asistente No. 2: Roberto Padilla – Atlántico

Emergente: Luis Trujillo – Valle

ONCE CALDAS VS AMÉRICA DE CALI

Central: John Hinestroza – Chocó

Asistente No. 1: Miguel Roldán – Antioquia

Asistente No. 2: Elkin Echavarría – Antioquia

Emergente: Cristian Aguirre – Caldas

VAR: John Perdomo – Huila

AVAR: Alexander Guzmán – Norte de Santander

Observador Var: Imer Machado – FCF

Quality Manager: Simón Ferro – FCF

INDEPENDIENTE MEDELLÍN VS MILLONARIOS FC

Central: Eder Vergara – Córdoba

Asistente No. 1: Wilmar Navarro – Santander

Asistente No. 2: Javier Patiño – Meta

Emergente: Jorge Tabares – Antioquia

ATLÉTICO BUCARAMANGA VS JUNIOR FC

Central: Wilmar Roldán – Antioquia

Asistente No. 1: John Aguilar – Risaralda

Asistente No. 2: Camilo Portela – Cundinamarca

Emergente: Ramiro Pabón – Santander

BOYACÁ CHICÓ VS ALIANZA PETROLERA

Central: Luis Sánchez – Valle

Asistente No. 1: Juan C. Vaca – Bogotá

Asistente No. 2: Javer Motta – Cundinamarca

Emergente: Diego Flechas – Boyacá

ENVIGADO FC VS RIONEGRO

Central: Bismarks Santiago – Atlántico

Asistente No. 1: Dionisio Ruiz – Córdoba

Asistente No. 2: Fabian Orozco – Arauca

Emergente: John Reyes – Antioquia

INDEPENDIENTE SANTA FE VS ATLÉTICO NACIONAL

Central: Edilson Ariza – Santander

Asistente No. 1: John Gallego – Caldas

Asistente No. 2: Mario Tarache – Casanare

Emergente: Nicolás Rodríguez – Asocafa

VAR: Fernando Acuña – Casanare

AVAR: Alexander León – Caldas

Observador Var: Sebastián Restrepo – Caldas

Quality Manager: Pedro Bello- FCF

DEPORTES TOLIMA VS PATRIOTAS BOYACÁ

Central: Heider Castro – Academia

Asistente No. 1: José Piedrahita – Antioquia

Asistente No. 2. John F. Gómez – Antioquia

Emergente: Camilo Colmenares – Tolima

JAGUARES FC VS CÚCUTA DEPORTIVO

Central: Andrés Rojas – Bogotá

Asistente No. 1: Herminzul Calderón – Asocafa

Asistente No. 2: Camilo Sánchez – Asocafa

Emergente: Never Manjarres – Córdoba

LA EQUIDAD VS DEPORTIVO PASTO

Central: Keiner Jiménez – Cesar

Asistente No. 1: Javier Zemanate – Huila

Asistente No. 2: Jorge Sanna – Norte de Santander

Emergente: Leonardo Pinilla – Bogotá