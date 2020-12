Árbitros y VAR para el Cali Vs. Millonarios del repechaje de la Liguilla

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los árbitros que impartirán justicia en el partido entre Deportivo Cali y Millonarios en la el repechaje de la Liguilla BetPlay que le dará al ganador un cupo en la Copa Conmebol Sudamericana del 2021.

Alexander Ospina será el juez central y estará acompañado por David Fuentes y Richard Ortiz como asistentes. Nolberto Ararat estará como cuatro árbitro (emergente).

El encuentro en Palmaseca también tendrá Videoarbitraje - VAR- y estará comandado por Carlos Ortega. Alexander León será el asistente del VAR.

El partido entre Deportivo Cali y Millonarios dará inicio a partir de las 6:30 de la tarde de este martes 29 de diciembre.

LIGUILLA BETPLAY DIMAYOR 2020

REPECHAJE

DEPORTIVO CALI VS MILLONARIOS FC

Central: Alexander Ospina – Quindío

Asistente No. 1: David Fuentes – Cesar

Asistente No. 2: Richard Ortiz – Quindío

Emergente: Nolberto Ararat – Risaralda

VAR: Carlos Ortega – Bolívar

AVAR: Alexander León – Caldas