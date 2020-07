Asistente de Juan Cruz Real reveló que casi llega al América en tiempos del 'Pecoso' Castro

“Hace año y medio que estuvimos en Colombia, nos presentaron, fuimos a ver varios partidos del FPC, estuvimos en el clásico Cali vs América; nos impregnamos de ese fútbol y me gustó mucho y desde entonces veo el fútbol colombiano por mi relación con Álvaro y Juan Cruz”, contó cuando estuvieron cerca de llegar al club vallecaucano hace un año cuando dirigía ‘Pecoso’ Castro.

“Nosotros estuvimos hace un año, hablamos, pero no se dieron las condiciones y no se firmó, se rumoreó y no se dio al final. El técnico era Fernando ‘Pecoso’ Castro en ese momento”, agregó Escobar.

“Con Juan Cruz Real nos conocemos personalmente, somos de la misma ciudad y tenemos una relación importante… Lo que está claro es que el modelo de Juan Cruz es un método Bielsa, un modelo de ser protagonista del balón, ser muy ofensivo. Queremos un equipo que mande y recupere el balón cerca de portería contraria”, expresó sobre los planes que tienen en América.

Y cerró haciendo un guiño al cuerpo técnico de Alexandre Guimaraes: “Hemos visto prácticamente todos los partidos de las dos últimas ligas de América, se hizo un gran trabajo con el bloque defensivo en repliegue y queremos intentar consolidar eso y recuperar más balones en campo contrario en vez de jugar tan plegado. Son ideas que hay, pero solo se puede felicitar al cuerpo técnico que fue campeón”.