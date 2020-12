Atlético Bucaramanga sigue anunciando más bajas en su plantilla

Atlético Bucaramanga sigue anunciando las salidas de sus jugadores para la próxima temporada del fútbol colombiano. En días anteriores, se conoció que Jefferson Martínez, Germán Gutiérrez y Maicol Balanta defenderían otros colores el siguiente semestre.

No obstante, los dirigentes del cuadro ‘Leopardo’ confirmaron a través de sus redes sociales los jugadores que no continuarían defendiendo los colores del equipo santandereano: Henry Rojas, Daniel Restrepo y Nicolás Roa, cumplieron contrato, por lo que no serán tenidos en cuenta para la Liga Betplay del 2021.

Hay que recordar que Gutiérrez y Balanta ya tienen equipo confirmado; Independiente Medellín y Binacional de Perú serán los clubes de los jugadores mencionados, respectivamente.

Por otra parte, el elenco ‘bumangués’ tampoco contará con Johan Caballero, debido a que el jugador llegaría a Independiente Santa Fe en condición de préstamo por un año con opción de compra.

Cabe resaltar que Atlético Bucaramanga está buscando sus nuevos refuerzos, por lo que los nombres de Andrés Felipe Correa y Elvis Mosquera suenan en las oficinas de los dirigentes del cuadro ‘Leopardo’.