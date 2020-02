Atlético Nacional, el equipo que más público ha llevado en la Liga BetPlay

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer el balance de las asistencias en la Liga BetPlay Dimayor 2020 después de finalizar la quinta fecha del campeonato que tiene a Deportivo Pasto, Atlético Nacional y América de Cali como líderes con diez unidades.

Tras cinco partidos, un total de 396.382 aficionados han estado en las tribunas de los estadios apoyando a sus equipos, mientras que justamente la más reciente fecha fue la que contó con más hinchas al registrar 92.896.

Por otro lado, Atlético Nacional es el club que ha protagonizado los partidos con más asistencia en cuatro de las cinco jornadas.

Esta es la cantidad de público que ha habido en los estadios en Colombia en las primeros cinco fechas de la Liga BetPlay Dimayor 2020:

Fecha 1: 77.905 espectadores

Fecha 2: 63.482 espectadores

Fecha 3: 81.147 espectadores

Fecha 4: 80.952 espectadores

Fecha 5: 92.896 espectadores

• Total: 396.382 espectadores

Estos son los partidos con más asistencia tras la quinta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2020:

Fecha 1: Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira – 35.488 espectadores

Fecha 2: La Equidad vs. Atlético Nacional – 18.676 espectadores

Fecha 3: Atlético Nacional vs. Jaguares FC – 29.003 espectadores

Fecha 4: Deportivo Cali vs. América de Cali – 16.964 espectadores

Fecha 5: Atlético Nacional vs. Deportivo Cali – 32.935 espectadores