Bacca volvió a hablar de su deseo de retirarse en Junior y dejó claro que nadie lo ha llamado

El delantero colombiano de 33 años Carlos Arturo Bacca Ahumada generó gran ilusión en la afición de Junior de Barranquilla al hablar este viernes 3 de abril de su deseo de volver a vestir la camiseta 'rojiblanca'.

Bacca manifestó que su gran sueño es terminar su carrera profesional en el conjunto barranquillero, aunque no sabe en qué momento. "Les digo a todos los hinchas de Junior que mi sueño es terminar con la camiseta del equipo, no sé en que momento".

El atacante afirmó, en entrevista para el canal Telecaribe, que las versiones que se han conocido de que no ha vuelto al país por dinero no son cierta ya que a pesar de hablar constantemente con directivos y jugadores del cuadro 'rojiblanco' no ha recibido una oferta formal.

"Siempre han dicho de que Carlos Bacca no ha ido por plata, la realidad es que de Junior hablo con directivos, jugadores, pero nunca me han dicho", indicó.

Bacca recordó que sí tuvo un real acercamiento hace dos años cuando no tenía continuidad en el AC Milan de Italia, pero al mismo tiempo tuvo la oferta de Villarreal que le permitió seguir al máximo nivel de Europa.

"Hace dos años estaba la posibilidad, fue la única vez que hablaron con mi representante, al día de hoy nadie me ha llamado para decir que están interesados", puntualizó.

El delantero recordó que su contrato con Villarreal terminaría en junio de 2022, pero ante la poca continuidad que ha tenido en la actual temporada se ha planteado la opción de dejar el 'submarino amarillo' "si llega una buena posibilidad".

"Estoy contento con mi familia, pero he jugado muy poco, estamos viendo qué posibilidades hay, si eso sigue así hablaremos con el club; tengo mucho fútbol por dar, seguiré trabajando", dijo.