Barra popular de Nacional visitó a los jugadores antes del clásico con Millonarios

Atlético Nacional no vive buenos días hace varias semanas en el fútbol colombiano. A pesar de tener la nómina más costosa del país y contar con grandísimos jugadores, el director técnico Juan Carlos Osorio no ha podido enderezar el rumbo futbolístico del equipo, más allá que no hay una crisis profunda como en otros equipos.

Nacional está cerca de la clasificación a los 8 en la Liga Betplay y en la segunda fase de la Copa Sudamericana tuvo un resultado complejo empatando contra River Plate de Uruguay como local y deberá ir a suelo charrúa a buscar un triunfo para avanzar a octavos de final. Sin embargo, el rendimiento diario del ‘verdolaga’ no es bueno y esto ha desatado la molestia de los hinchas.

Los reclamos de los hinchas de Nacional en redes sociales se trasladaron a la sede de entrenamiento en Guarne, donde la barra brava del equipo se hizo presente colgando varias banderas con mensajes de inconformismo hacia el plantel de jugadores y el cuerpo técnico de Juan Carlos Osorio.

“Esto es Nacional, acá se deja la vida”, “jueguen a ganar o lárguense de Nacional”, “para salir campeones hay que poner más ‘güevas’” y “campeones o a la calle” fueron algunas de las polémicas frases presentes en Guarne.

Los fanáticos cantaron hacia los jugadores pidiendo mejor rendimiento y resultados, pero no se presentaron actos violentos en esta movida. Nacional visita a Millonarios este sábado en Bogotá por la fecha 17 de la Liga Betplay y el miércoles jugará contra River Plate en Uruguay.