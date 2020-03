Blas Pérez se unió a los hinchas de Cúcuta en sus protestas contra la dirigencia

En la previa del partido entre Cúcuta y Bucaramanga, encuentro reconocido como el clásico del oriente, los aficionados al equipo 'motilón' aprovecharon el marco del encuentro para desarrollar una protesta pacífica en zonas aledañas al estadio General Santander, donde moestraron su inconformidad con la gestión del máximo dirigente de la institución rojinegra, José Augusto Cadena.

Cadena, de quien hace unos días se filtró un audio en el que aseguraba que la plaza en la que jugaba Cúcuta Deportivo "era una porquería", se disculpó a través de un comunicado por sus dichos, sin embargo, esto no bastó para los aficionados, quienes no están a gusto con las constantes amenazas de un cambio de sede y tampoco con el presente deportivo del club, hecho que los motivó a esta marcha a la que también se vinculó el exjugador Blas Pérez, invitado en el marco del 'Día del hincha Rojinegro'.

En ese sentido, el panameño también se manifestó contra los dichos del dirigente y fue enfático al remarcar que el club no merece lo que le está sucediendo. "Me ha dolido la situación del equipo que no ha sido protagonista como debe ser, y más con esta hinchada, pero las cosas deben de cambiar. Cuando me tocaron el tema de celebrar el día del hincha rojinegro me llamó la atención eso", aseguró al canal ATN de Cúcuta.

Y en diálogo con el diario La Opinión, ahondó en el tema: "Lo que queremos es el que el quipo sea protagonista, pero con los malos manejos creo que eso es difícil".

El presente de Cúcuta es complicado en la actualidad y el equipo no levanta cabeza ni desde lo institucional, ni desde lo deportivo, pues perdió el clásico y es último en a tabla de posiciones de la Liga.