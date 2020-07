A lo cual añadió: "Yo tomé la decisión de irme por un año, había renovado un año más y cuando lo hice me lesioné, después viene mi hija en camino y arreglé para salir de allá. Mi primer técnico fue Gustavo Costas, con él tuve buena comunicación y es una gran persona y un gran técnico. Después hubo un serbio y con él también me entendí bien".

En ese repaso de su carrera, contó cómo se dio su regreso al fútbol colombiano y quién tiene potestad sobre sus derechos deportivos: "Con La Equidad vivo muy agradecido, es mi segunda casa. En esta ocasión me ofrecieron una renovación que yo no acepté porue yo no quería continuar, quería salir de esa zona de comfort", Luego sobre sus derechos agregó: "Mis derechos son míos en totalidad y a Millonarios se llegó por un año a préstamo".

Finalmente, hablando de sus metas y objetivos para esta etapa con el equipo 'embajador', se pone una vara muy alta y con referentes muy recordados por la afición: "Consolidarme a corto plazo en la titular de Millonarios, dejar huella y superar lo hecho por Vikonis y Fariñez, que son los últimos (que pasaron por el equipo). Por último y después de eso, volver a Selección Colombia".

Y concluye: "Con Christian (Vargas) hemos hablado de mantener el cargo en cero, que el hincha nos recuerde no por nuestro paso por Nacional sino por el presente y siempre estando bien".