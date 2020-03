Borja le dio el empate a Junior ante Bucaramanga

Junior de Barranquilla empató 1-1 en condición de visitante ante el Atlético Bucaramanga en la jornada ocho del fútbol colombiano. Miguel Ángel Borja marcó para el 'tiburón', mientras que Diego Herazo anotó para el elenco bumangués.

No le fue bien al 'tiburón' al inicio del compromiso. Se vio perdido, no pudo tener la posesión del balón y fue el elenco bumangués quien lideró las opciones del juego. Así se dio el partido durante todo el primer tiempo cuando el conjunto barranquillero no pudo cazar ninguna.

No obstante, en los momentos finales antes del descanso se vieron cosas interesantes del conjunto 'rojiblanco'. En la segunda mitad los 'tiburones' se recuperaron y adelantaron las líneas. La escuadra barranquillera se adueñó del juego, empezó a tocar la pelota, abrir la defensa rival, probar de media distancia, en fin. Diego Herazo anotó para el elenco bumangués al 60 desde el punto penal, Junior atacaba, pero no lograba el empate.

Todo fue así hasta que Miguel Ángel Borja, el goleador y fichaje estrella de Junior en esta temporada, hizo el empate 1-1 al minuto 72 del compromiso. De ahí en adelante el equipo de Barranquilla se fue con todo por el triunfo y adelantó más las líneas con el peligro de verse contragolpeado por Bucaramanga.

Con este empate, Junior es tercero de manera parcial con 13 puntos y una diferencia de gol de 2 goles a favor.