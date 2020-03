Borja reveló las ofertas que alcanzó a tener de Europa en su momento

Miguel Ángel Borja volvió al Junior, pero en su momento tuvo ofertas del fútbol europeo, principalmente cuando estuvo en Atlético Nacional, equipo que lo catapultó al Palmeiras donde actuó tres temporadas. El delantero recordó las posibilidades que se le cruzaron a lo largo del camino, aunque finalmente terminara desistiendo.

"Estando en Nacional y en Palmeiras tuve ofertas de Genoa y de Turquía, pero pensé y analicé el tema", dijo Borja en entrevista con Win Sports, explicando seguidamente cuáles fueron las razones que lo llevaron a decirle no a dichas propuestas.

“Yo creo que cuando alguien va a esos equipos es porque quiere. Yo viví eso a mis 20 años y no lo disfruté, aunque fue bueno a nivel económico. Yo me fui feliz, pero sufrí mucho. Livorno es un equipo chico y eso me marcó", aseguró, recordando su paso por el fútbol italiano donde tuvo pocas oportunidades de mostrarse en su mejor nivel.

El futbolista de 27 años, quien se convirtió en uno de los mejores fichajes del fútbol colombiano a comienzo de temporada, también dejó claro que su propósito es regresar a la Selección Colombia de la mano del Junior de Barranquilla. “Seguiré trabajando y espero que Dios nos ayude a seguirle aportando a la Selección”.

Finalmente, Miguel Ángel Borja valoró la importancia que tuvo en su carrera el técnico Reinaldo Rueda cuando juntos coincidieron en Atlético Nacional. “Recuerdo mucho a Reinaldo Rueda: él siempre me llamaba y me ponía trabajos para finalizar en el área. Esa fue una virtud del profe, conocerme. Antes de llegar, él me había estudiado y siempre decía que debía estar en el área porque ahí está el gol”.