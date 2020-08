Cadena contó su verdad sobre la posible liquidación del Cúcuta Deportivo

De interés: Juan Carlos Osorio: sus críticas a varios extranjeros en el fútbol colombiano

“Nosotros debemos 5.500 millones más la deuda con el instituto de deporte y la secretaria de hacienda de Cúcuta que rodea los 900 millones de pesos. Yo pensé que lo iban a entender por la crisis y no tuvimos un trato mejor para negociar. Pero nos obligan a pagar de inmediato el 24 de septiembre si no liquidan al equipo. Nosotros queríamos hacerlo por cuotas, pero no quisieron. Pero el caso es que ahora los accionistas debemos poner la plata para pagar y ahí podemos seguir con el acuerdo de la reorganización de la empresa como tal”.

“También quiero decir que ese acuerdo es de obligaciones heredadas y nosotros hemos cumplido con eso. El fútbol es tan pasional que la gente cree que saliendo está administración se va a solucionar el problema… Nosotros no nos podemos ir así la gente lo pida porque esto es una empresa privada. Yo una vez puse en venta el equipo y nadie hizo una oferta, entonces por ahora vamos a cumplir nuestras obligaciones antes del 24 de septiembre que es la fecha que tenemos audiencia con la superintendencia”, terminó de explicar sobre el proceso.

Y cerró argumentando su forma de pensar respecto al FPC: “Los que estamos en esto del fútbol ya nos exponemos a que nos juzguen echa tras fecha, A la gente solo le interesa que el equipo consiga resultados deportivos, ellos no miran el trabajo administrativo que hay detrás; la gente quiere resultados. Yo dije que el fútbol colombiano es una industria y a la gente no le gustó y por eso me han puesto muchos calificativos fuertes, pero esa es la realidad. Esto es una industria a pesar del sentimiento pasional. El fútbol antes era apoyado por el tema político y los clubes eran corporaciones, pero esto ya cambió: esto es una sociedad anónima donde también tenemos que dar resultados administrativos y yo estoy expuesto a eso”.