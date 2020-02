Cadena se sale con la suya: Cúcuta tiene nueva sede para la Liga Betplay

De acuerdo al programa En La Jugada de RCN Radio, Cúcuta Deportivo ya tendría nueva sede para disputar los partidos de la Liga Betplay ante la decisión de José Augusto Cadena, máximo accionista del club, de trasladarse de ciudad tras los inconvenientes que tuvo en los últimos meses.

Así las cosas, el cuadro rojinegro se trasladará nuevamente a Zipaquirá, Cundinamarca, tal como lo hizo en su momento cuando disputó el torneo de ascenso en 2017. En aquella ocasión, la directiva prefirió una ciudad que no cuenta con un escenario adecuado para disputar la primera división.

El campeón del fútbol colombiano en 2006 volvió a la máxima categoría en 2019 y conservó su casilla para la campaña 2020, pese a los continuos inconvenientes que vivió en el segundo semestre cuando se atrasó con los pagos de la nómina. En medio de los controvertidos manejos de Cadena, los futbolistas motilones cumplieron una destacada actuación para dejar al equipo en la A.

No obstante, para el comienzo de año los problemas económicos se mantuvieron, así como las disputas con la alcaldía de la ciudad. Desde un principio se anticipó que el club deseaba cambiar de sede, pero la decisión se frenó por la falta de acuerdo en los pagos con la nueva administración. No obstante, en las últimas horas José Augusto Cadena tuvo luz verde y optó por dejar el territorio de la frontera.

“Yo no vuelvo a hacer más promociones de 3x1, se han vendido 11 millones de pesos, eso es una porquería de plaza la verdad. Lo que tengo que armar es un equipo Sub 20, bien barato. A ellos (los hinchas) tampoco les interesa el club, no les interesa nada, entonces tampoco me va interesar lo que ellos piensen. No vuelvo a hacer una promoción de esa mierda”, dijo Cadena en un audio filtrado por el periódico La Opinión de Norte de Santander.