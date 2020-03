Cadena se supera: dice que pedirán permiso para suspender contratos de jugadores

Este viernes se confirmó por parte de Dimayor que el fútbol profesional colombiano suspenderá todas sus actividades por la alerta sanitaria que decretó el gobierno nacional a causa de los contagios de coronavirus en el país. En primera medida se quería continuar a puerta cerrada, pero finalmente se tomó otra determinación.

Por ahora los clubes están a la deriva, pero el siempre polémico presidente del Cúcuta, José Augusto Cadena, sorprendió con unas declaraciones que apuntaban a una supuesta gestión en cabeza de los presidentes del FPC para suspender los contratos de los jugadores mientras se reanuda el campeonato.

“Nosotros estamos en proceso de solicitar un permiso especial al Ministerio del Trabajo para suspender los contratos de trabajo de los jugadores mientras pasa todo eso, vamos a hacer la consulta para ver si se puede", señaló en diálogo con el programa ‘Zona Libre de Humo’ y levantó todo tipo de comentarios.

Posteriormente se refirió a la posibilidad caída de continuar jugando la Liga sin público y lo que ha pasado con los futbolistas: “Los equipos que quieren que se juegue a puerta cerrada son los equipos que tienen poco acompañamiento de su hinchada... Los jugadores tienen ansiedad por el tema de su salud, les estamos dando algunas recomendaciones que se están tomando en cuenta".

Y cerró hablando sobre la difícil crisis económica que afronta el fútbol colombiano: "Quisiera creer que va a llegar el dinero, no me gusta que estén dilatando tanto este tema sobre todo del grupo inversor que adquirió los derechos Nosotros estábamos muy preocupados, tras de que los recursos no llegan ahora quieren que juguemos sin público, nuestra postura es que pare el torneo”.