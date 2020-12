Cali vs Millonarios: Cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En el último compromiso del año entre Deportivo Cali y Millonarios, quienes se juegan la ‘vida’ en el estadio Palmaseca por el último cupo para la Copa Sudamericana será un partido atípico, puesto que ambos equipos tendrán varias bajas por los positivos que han arrojado las pruebas del Covid-19.

El adiestrador ‘embajador’ Alberto Gamero, resaltó en la conferencia previa al compromiso que ha trabajado con los jugadores que no han tenido minutos en las competiciones, pero que están a la espera de la oportunidad para demostrar sus condiciones: “Hemos trabajado con miras a un partido importante. Millonarios no cambiará su idea de juego ni modelo, van a ver a jugadores que normalmente no juegan, pero el grupo ha trabajado y se ha preparado, tienen la idea del equipo".

DEPORTIVO CALI VS MILLONARIOS: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

El partido Deportivo Cali vs Millonarios se puede ver por internet a través de Win Sports Online, servicio que tiene un costo de 30 mil pesos (8 o 9 dólares, aproximadamente). También se puede ver el juego por el canal de pago Win+. Antena2.com trae todas las emociones del juego, minuto a minuto gratis.

Colombia: 6:30 pm

Estados Unidos: 6:30 pm (este), 3:30 (pacífico)

Argentina: 8:30 pm