Campeón con Millonarios confiesa que Nacional es el equipo de 'sus amores'

En las últimas horas se conoció una confesión que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Se trata del exjugador de Millonarios Wason Rentería, que confesó que no es hincha del cuadro azul, pese a haber ganado la estrella 14 después de 24 años de sequía de la institución.

Mire acá: ¿Millonarios o Cali? Mayer no tiene dudas en cuál equipo prefiere dirigir

El que fuese una de las piezas fundamentales de ese equipo que dirigió el técnico Hernán Torres, contó para medios locales que es hincha de uno de los rivales de club 'embajador', Atlético Nacional. El exjugador dijo que "Nacional es el equipo de mis amores. Soy hincha. Siempre quise jugar allá. Me hubiera gustado terminar mi carrera ahí", aseguró.

Asimismo, Rentería contó que pudo haberse puesto la camiseta del 'verde' en tres oportunidades, pero finalmente no se dio la posibilidad. No obstante, se encuentra orgulloso de su carrera deportiva donde vistió la camiseta de clubes como el Once Caldas, Millonarios, Internacional de Porto Alegre, Santos de Brasil, Porto, Racing de Avellaneda, entre otros.