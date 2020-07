Carmelo Valencia: "No veo fácil la reanudación de la competencia internacional"

Tras arreglar su continuidad en Junior hasta diciembre de 2020, Carmelo Valencia se prepara para el regreso a los entrenamientos individuales y, aunque sabe que la situación no es sencilla, también es consciente de que en su equipo ya se tiene todo listo y aprobado, por lo que la ansiedad crece un poco de cara a esta vuelta, la cual espera que se concrete a lo largo de la presente semana.

Respecto a su contratación, Valencia afirmó: "El contrato finalizaba el 30 de junio y este mes casi no se puede llegar a un arreglo. Yo quedé libre, pero el 'profe' Comesaña también fue importante para la renovación, dijo que yo soy importante para su plan y su estilo de juego. Después de que se termina mi contrato me llaman y se arregla todo con Junior, se arregla con ellos y se firmó nuevamente. Renové hasta fin de año, pero vamos a darle con toda porque me siento bien acá, estoy bien y la idea es quedarme lo más que pueda".

Posteriormente, refiriéndose a la forma en la que se ha preparado durante la pandemia, resumió: "A mí me gusta prepararme fuerte; apenas arrancó la pandemia compré mi bicicleta, compré elementos para entrenarme porque la condición física es clave, lo futbolístico se recupera. No ha sido algo fácil pero sí estamos en buena forma para retomar los entrenamientos".

Hablando de los cuidados de bioseguridad de la institución, afirmó: "El club ha sido bastante estricto con lo que viene, ya nos han explicado los cuidados de bioseguridad y ojalá esta semana podamos iniciar con los entrenamientos individuales, pues el club ya está autorizado. Hemos trabajado muy bien, encabezados por el departamento médico. Entre todas las personas que hicieron la prueba se dijo que salieron tres positivos, pero no se sabe quiénes son, eso es privado y ellos ya se están recuperando".

Finalmente se refirió a la posibilidad de que la competencia internacional vuelva en septiembre: "Yo estaba pensando un poco al respecto y no lo veo fácil, pero nosotros como grupo tenemos la mentalidad puesta en todos los torneos que nos toca enfrentar y el equipo, desde la parte mental y la parte anímica, sigue intacto. Nos quedan cuatro partidos de primera fase que vamos a ir a jugar con todo. Ojalá a quienes les compete esto puedan arrancar pronto. Ojalá podamos reiniciar como se hizo en Europa porque acá también hay capacidad para hacerlo".