Carrascal tras el llamado de Reinaldo Rueda: "Es el sueño de todo jugador"

Este 2021 para Rafael Carrascal servirá para dejar atrás lo conseguido el año anterior y por ende, espera olvidar la sanción recibida por parte de la Dimayor. Cabe resaltar que al estratega del América de Cali, Juan Cruz Real, no le gustó la expulsión que sufrió ante La Equidad en las instancias finales de la anterior Liga Betplay.

Por tal razón, los compromisos que ha disputado el volante mixto del cuadro ‘escarlata’ en la temporada, le han servido para entrar en la primera convocatoria del microciclo que hará el nuevo entrenador de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda: “estoy feliz de ser llamado a la selección, es el sueño de todo jugador y espero poder aprovecharla al máximo", comentó en la rueda de prensa previa al partido que deberá jugar América ante Atlético Bucaramanga.



Además de eso, confesó que tuvo una reunión con Juan Cruz Real sobre los objetivos que tiene en mente y lo que espera el argentino de él: “con el profe Juan (director técnico) hablé y me hizo saber lo que espera de mí este año. Debo adaptarme a su idea porque este año esperamos seguir dando de que hablar", agregó, respecto a la Liga Betplay y la disputa de la Copa Libertadores.



Por otra parte, recordó lo que le tocó vivir mientras estuvo fuera de las canchas en compromisos importantes: “me costó mucho asimilar el estar en el banco en instancias importantes, pero aún así Apoyé a mis compañeros como debe ser. Aprendí de mí error, el que me costó mí lugar, pero bueno ahora busco retomar mí buen fútbol".



Finalmente, fue claro sobre la posición que tendrá en esta temporada en el esquema táctico que juega Juan Cruz Real: “seguir haciendo lo de los dos partidos anteriores, intensidad, sacrificio y volver al gol que es lo que quiero, aportar al equipo con el buen fútbol que me caracteriza, volver al nivel con el que llegue al América”.