Certera respuesta de Juan Cruz Real para sus críticos en América de Cali

Aunque fue una medida impopular de Tulio Gómez y Mauricio Romero, aconsejados por Álvaro Rius, en América de Cali ya empezó la era de Juan Cruz Real y el DT argentino sueña en grande con el equipo escarlata.

Cruz Real ha sido muy criticado por su rendimiento en otros equipos como Alianza Petrolera y Jaguares y a la opinión pública no le ha gustado su llegada al club de Cali, pero el estratega se planta y responde a los cuestionamientos, defendiendo su trabajo y el de su cuerpo técnico.

En diálogo con El País de Cali, respondió a los números de su carrera en clubes como DT: “Es que tampoco es que no sean positivos, en mi humilde opinión. Llegué a Alianza y estuve en los últimos partidos del 2017 y en parte del 2018 con el objetivo de salvar al equipo del descenso, y cuando me fui estábamos con diez puntos de ventaja sobre los equipos más complicados y a cuatro de meternos al octogonal. Me fui por una decisión en conjunto con el presidente, con quien tengo una muy buena relación hoy en día y me recomienda”.

“Y en Jaguares fue una situación igual, donde yo llego a cinco partidos de que se acabe el año para salvarnos del descenso, tal y como ocurrió. Entonces, los resultados fueron los esperados teniendo en cuenta el contexto en el que estaba. Los hinchas, lógico, no tienen por qué hacer este análisis, pero yo lo hago para fundamentar lo que estoy diciendo”, señaló el timonel.

Sobre por qué se dio su llegada al equipo escarlata, explicó: “Pienso que cuando un club como América toma una decisión es por algo. Me parece que cuando hay una gestión como la actual, que logró el ascenso del equipo y a los tres años lo sacó campeón y lo metió a la Copa Libertadores, es poco respetuoso cuestionar su método. Yo estoy orgulloso y agradecido de que me hayan elegido”.

También tuvo palabras para el entrenador saliente y lo que quiere imponer en América: “Considero que lo logrado por el profesor Guimaraes y los futbolistas fue muy bueno, y lo que consiguieron habla por sí solo, pero cada cuerpo técnico tiene su estilo y su manera de ver el fútbol. Yo le voy a apostar a un equipo que sea protagonista en todas las canchas y que por medio del control del juego genere volumen ofensivo y bastantes situaciones de gol. Queremos ganar, pero que el juego sea agradable desde lo estético para el hincha… Lo que no quiero hacer es entrar en comparaciones, lo que se logró en el pasado fue muy bueno, pero yo vengo a escribir mi propia historia y a implantar algo que estamos convencidos de que va a funcionar con los jugadores que tenemos”.

Y cerró dejándole un mensaje a la afición de América que le exige resultados, a pesar de algunas salidas sensibles como Rangel, Pisano y posiblemente Vergara: “Nosotros sabemos dónde estamos y con los jugadores tenemos súper claro que América debe rendir al máximo en donde sea. A pesar de las ausencias, considero que el equipo tiene una nómina competitiva para el medio local. Quizá no es tan extensa como la que había antes de la pandemia, pero confío en que el plantel que quedó le puede seguir dando alegrías a los hinchas”.