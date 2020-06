César Torres puso condiciones para su llegada al América

En medio de las especulaciones respecto al que sería el nuevo técnico de América de Cali, César Torres se posiciona como principal candidato para asumir la dirección técnica del cuadro escarlata, por lo que en diálogo con el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2, confirmó cuáles son sus condiciones para abandonar el cuadro 'petrolero' y llegar a la institución escarlata, de la que reconoce el interés.

"Él (Carlos Ferreira) lo que quiere es tener un proyecto deportivo, él ha sido muy claro y nos ha manifestado que quiere que duremos mucho tiempo en la institución, eso se le reconoce al doctor Ferreira, nosotros tenemos una relación sincera y nunca hablaré con ningún presidente si él no lo sabe primero, yo siempre he tenido claro eso. Por eso mismo, todos estos intereses los hemos tomado con mucha tranquilidad, nosotros en eso somos muy aterrizados, así que cuando ocurran las cosas oficialmente, el primero en saberlo va a ser nuestro presidente", afirmó respecto a la posibilidad de cambiar de equipo en el fútbol colombiano.

Posteriormente, contestando al interrogante de si está preparado o no para asumir este rol, sentenció: "Yo lo que puedo decir es que el tiempo es difícil saberlo, nosotros nos preparamos y trabajamos a diario para mejorar, así que estos intereses no los hemos forzado, se dan porque la gente reconoce lo que venimos haciendo con todo el cuerpo técnico. Lo que yo le expreso siempre al presidente es eso, nosotros no estamos llamando a ningún lado para ofrecernos y todo ha salido a medida que se ha mostrado nuestro trabajo. Nosotros siempre decimos que todo depende del tiempo de Dios y no tenemos problema en quedarnos en Alianza".

De igual manera, sabe que las oportunidades están y pone condiciones para el cambio: "Habría que mirar el proyecto, las condiciones y todo lo que lo rodea para decidir bien. Las oportunidades llegan y se toman o no se toman, pero por ahora estamos muy tranquilos, organizados y esperando a que las cosas se presenten de la mejor manera".

Para concluir, Torres remarca esas formas en las que él llegaría al club escarlata, habló del rol de Jerson González y aseguró que si su cambio de club se da, no sabe cuándo será: "Jerson hace parte del cuerpo técnico, está en América y no sé cómo trabajaba con ellos. A mí me indagó alguien y yo dije que iba con mi cuerpo técnico y a analizar las condiciones, porque hay que mirar las condiciones en las que uno va a ir, esos detalles de tiempo y más no me lo han tocado".