Cheché Hernández y dos jugadores que se arrepiente de haber llevado a Junior

El entrenador José Eugenio 'cheché' Hernández es gratamente recordado en Colombia, principalmente por la afición de Junior de Barranquilla, club con el cual fue campeón en el campeonato del segundo semestre de 2011.

Tras lograr el título, 'cheché' permaneció al mando del banco técnico del conjunto 'rojiblanco' para el 2012 en donde el principal objetivo era disputar la Copa Libertadores. Ante los desafíos, el estratega tuvo la oportunidad de realizar una serie de contrataciones y entre varios nombres vinculó al cuadro atlanticense a los volantes Juan Gilberto 'pichú' Núñez y Maicol Balanta.

Le puede interesar: Yimmi Chará reveló que estuvo cerca de regresar a Junior para el 2020

El pasado jueves 23 de abril, ocho años después, Hernández, en diálogo con Telecaribe, manifestó su arrepentimiento por llevar a esos dos futbolistas al equipo barranquillero.

"En los refuerzos del año 2012, ahí sí me equivoqué, llevé jugadores que no tenía que haber llevado, me nublé un poco en cuanto a los refuerzos, si hubiera llevado otro tipo de jugador mi paso por Junior hubiera sido distinto, más prolongado, con mayor éxito", afirmó.

Con respecto a Núñez y Balanta, 'cheché' aseguró que fue una locura ya que estos futbolistas no contaban con la experiencia ni la trayectoria para arribar al cuadro 'tiburón'.

Lea también: Bacca no se guardó nada y culpó a Pekerman por falta de confianza

"Pichú? miro para atrás y me pregunto: ¿cómo voy a llevar a pichú a Junior?, una locura, Balanta cuánto demora en reventar, hasta el año pasado en Santa Fe, pero en su momento lo que era pichú y Balanta. Me agarraba la cabeza. En el entrenamiento los dos se sentaban juntos y no se movían, eran quietos y me pregunté ¿qué traje yo a Junior?", indicó.

Finalmente, el director técnico manifestó que en el primer partido que Juan Núñez jugó con Junior, este entró al gramado del estadio Metropolitano y caminó unos metros, pero al sentir que los hinchas lo abuchearon no pudo brillar.