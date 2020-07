Christian Marrugo reveló por qué no se dio su fichaje con Independiente Medellín

Sin lugar a dudas, la gran sorpresa del mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano fue la llegada de Christian Marrugo a Rionegro Águilas, todo esto en medio de la incertidumbre que hay por las dificultades económicas de los clubes debido a la suspensión de la Liga Betplay.

El talentoso mediocampista sostuvo conversaciones con Independiente Medellín, club de sus amores, en el instante que se quedó sin equipo en junio, pero las negociaciones no llegaron a buen curso y resultó en el joven equipo antioqueño que pelea el descenso.

Ante las dudas y la incomodidad de los hinchas del Medellín, el propio Marrugo decidió contar por qué no llegó al elenco ‘poderoso’, a pesar de su deseo de vestir nuevamente la camiseta roja, donde vivió los momentos más importantes de su carrera deportiva.

“Mi empresario se comunicó con Medellín porque esa era mi prioridad y me dijeron que en ese momento no iban a contratar a nadie y no había posibilidad”, señaló en primera medida a través de ‘Gente Pasión y Fútbol’ de Teleantioquia.

Posteriormente el mediocampista contó por qué tampoco fue fichado el año pasado tras salir de Millonarios: “Hace un año hubo una posibilidad de quedarme en DIM, incluso hubo un acuerdo, pero por cosas del destino no se dio; porque Puebla (equipo que tenía sus derechos deportivos) pidió una plata para comprar el pase y Medellín en ese momento no lo tenía y estaban en la razón porque esa era una cifra que no se justificaba”.

“Ahorita que quedé libre, hablé con mi empresario para que se comunicara con DIM y esa fue la respuesta que le dieron a él. La verdad es esa, no tengo por qué decir mentiras porque yo tengo que hablarle con respeto y claridad a la hincha del Medellín que siempre me ha ayudado y siempre me ha tratado muy bien”, cerró Marrugo en su aclaración.

Marrugo ya estampó su firma con Rionegro Águilas, club en que estará mínimo hasta junio del otro año y ya recibió las respectivas pruebas de covid-19 que exige Dimayor en su protocolo para hacer parte de los entrenamientos.