Christian Marrugo reveló su verdad sobre la relación con Pinto en Millonarios

Uno de los episodios más decepcionantes de la historia reciente de Millonarios fue la sorpresiva eliminación que sufrió en los cuadrangulares de la liga del primer semestre a manos de América de Cali en El Campín, dejando el cupo a la final para el Deportivo Pasto que a la postre perdió el título ante Junior.

Esa tarde de miércoles en Bogotá, Millonarios empezó ganando el partido prematuramente, pero América, sin opciones de clasificación, hizo un partido valiente y le remontó el cotejo para dejarlo afuera en medio de rumores sobre peleas entre los jugadores azules y Jorge Luis Pinto; además de un supuesto incentivo económico que recibió el plantel escarlata.

Christian Marrugo, uno de los referentes de aquel plantel, salió de Millonarios tras esa eliminación y quedó la sombra de una supuesta enemistad con el técnico Jorge Luis Pinto. El mediocampista, en diálogo con Win Sports, quiso aclarar la situación.

“Con el ‘profe’ (Pinto) muy bien todo, la verdad no tuvimos problemas, creo que lo hablamos después le partido contra América, pero el club nunca me llamó para seguir o si querían contar conmigo”, señaló en primera medida sobre su salida del club en junio de 2019.

“Yo tenía contacto con Puebla y tenían que hacer la opción de compra o la gestión, yo hablé con el ‘profe’ (Pinto) y me dijo que iba a hablar con los directivos y luego salieron las cosas con el Medellín. Millonarios luego me buscó, pero la verdad no tenía la facilidad del dinero y en México no me quisieron dejar más tiempo en Colombia en condición de préstamo”, comentó al tiempo que dio un parte de tranquilidad sobre su situación en el fútbol de ese país.

Y cerró hablando de por qué Millonarios perdió abruptamente ese partido en Bogotá: “No se estaba jugando bien, aunque estábamos ganando; cuando vimos que América nos quitó el balón, presionamos arriba por el desespero y nos faltó inteligencia porque íbamos ganando y pudimos aguantar para hacer un contrataque. Eso nos faltó, ser inteligentes; podríamos jugar feo y ganar para estar en la final, pero por querer meter más goles dimos espacio y eso nos perjudicó”.