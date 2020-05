Christian Marrugo, sin tapujos: El equipo del FPC al que desea regresar

Uno de los tantos futbolistas colombianos con su futuro incierto en México es el mediocampista Christian Marrugo, quien milita en el Puebla de ese país, pero termina su contrato en junio con pocas posibilidades de ser renovado.

El experimentado y talentoso jugador recaló en México tras salir de Millonarios en el segundo semestre de 2019 en medio de rumores por supuestos inconvenientes con el técnico Jorge Luis Pinto. Sin embargo, él expresó que todo pasó porque Puebla no quiso extender el préstamo y el club capitalino no tenía los fondos para comprar su pase.

Marrugo, cerca de salir de México, anunció que le gustaría regresar a Independiente Medellín, equipo con el que fue campeón en el año 2016 y donde dejó gratos recuerdos futbolísticos: "Me gustaría volver a vestir la camiseta del Medellín, en Colombia. Es un equipo que se me metió en el corazón", señaló en entrevista con ‘Primer Tiempo’.

"Tengo que ir al club a arreglar lo de mi contrato, pues ya se me acabó. Estoy esperando ver qué ofertas tienen para mí”, acotó sobre su incierto futuro en México que lo dejaría como jugador libre de cara al próximo mercado de fichajes.

"Antes de volver a México, Medellín me ofreció dos años de contrato, pero Puebla quería que me compraran y el equipo no tenía el dinero. Espero que puedan buscarme de nuevo, yo poder volver ahí y terminar mi carrera como quiero", finalizó contando la posibilidad que tuvo de ir a Medellín cuando salió de Millonarios, pero que finalmente no se dio por temas económicos.