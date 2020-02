Cinco partidos de la fecha 4 de la Liga se verán en exclusiva por Win Sports +

Desde este viernes 7 de febrero hasta el martes se desarrollará la cuarta fecha del fútbol profesional colombiano con varios partidos atractivos donde, especialmente los equipos grandes, buscarán acercarse al grupo de los 4 mejores del certamen.

El canal Win Sports +, gran apuesta de Dimayor en su intento de generar más recursos para el fútbol colombiano, nuevamente tendrá cinco partidos exclusivos que solo se podrán ver si los usuarios se suscriben a la nueva señal a cambio de una cuota de 30mil pesos mensuales extra al cobro normal de los cableoperadores.

Lea también: Colombia sueña con el milagro: las cuentas que hace para clasificar a Tokio

El primer partido en exclusiva será Medellín vs Patriotas; mientras que los otros cuatro serán los que involucran a los equipos con más audiencia en el país: Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Junior de Barranquilla.

Independiente Medellín vs Patriotas (viernes 7 de febrero – 4:00 p.m.)

Deportivo Cali vs. América (sábado 8 de febrero – 6:10 p.m.)

Independiente Santa Fe vs. Junior (sábado 8 de febrero – 8:15 p.m.)

Jaguares de Córdoba vs. Millonarios (domingo 9 de febrero – 4:00 p.m.)

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional (martes 11 de febrero – 7:30 p.m.)

De interés: Tras caídas de Real Madrid y Barcelona, fueron sorteadas las semis de Copa del Rey

Entretanto, los partidos Medellín vs Patriotas, Envigado vs Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo vs Alianza Petrolera, La Equidad vs Deportivo Pereira y Once Caldas vs Envigado se podrán ver en la señal habitual de Win Sports que por ahora no tiene cobro adicional; y también tendrán la transmisión de Win +.