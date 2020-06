Comesaña anticipa, otra vez, el fin de su etapa en Junior: "es mi último año"

El uruguayo Julio Avelino Comesaña López ha sido sin duda el director técnico más importante en la historia de Junior de Barranquilla, después de haber conseguido un título como jugador y cuatro como entrenador en los más de diez años dirigiendo al conjunto 'rojiblanco', que se han repartido en nueve ciclos.

Sin embargo, este jueves 11 de junio, el entrenador habría puesto la fecha en la que terminaría, una vez más, su etapa en el cuadro 'tiburón'. Y es que en diálogo con Central Deportiva de Santa Fe, en Argentina, aseguró que al final del año dejará su cargo.

“Es apresurado, pero yo creo que las etapas con Junior han sido muchas, he tenido vivencias importantes. hace muchos años no vivía acá, iba y venía. Llegar 9 veces al club, hacer cosas que le han servido al club y a mí, creo que está bueno ya. Después lo que vaya hacer no sé, creo que en diciembre lo de entrenador ya está bien”, afirmó.

De igual forma, Comesaña aclaró que tiene contrato con Junior hasta diciembre, pero "ya está bueno", por lo que le permitirá a alguien "construir" sobre lo que él ha construido en el conjunto barranquillero.

“Tengo contrato hasta diciembre, incluso este año no pensaba seguir en Junior. Ya en el final me hablaron para renovar el contrato, que venía la Libertadores. Es mi último año en Junior, ya está bueno. Son muchos años y la gente también se aburre, estamos en un mundo de cambios y muchas cosas, hay gente que viene a construir de donde nosotros hemos construido. No nos podemos quedar en eso”, dijo.

Por último, el entrenador afirmó que no sabe si seguirá su carrera en otro club, a pesar de que actualmente se siente bien, pero se tomará su tiempo para pensar.

"Me siento mejor si tuviera más tiempo para pensar cosas en el tema del fútbol, porque en el día a día, los viajes, las concentraciones y todo, me parece que hay poco tiempo para pensar”, señaló.