Comesaña descartó dos jugadores en Junior para visitar a Tolima

Junior de Barranquilla se prepara para visitar este sábado 22 de febrero a Deportes Tolima en partido de la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2020 en donde tiene como principal objetivo volver a sumar de a tres puntos tras haber perdido con Independiente Santa Fe y empatado con Once Caldas en las jornadas anteriores.

Sobre el compromiso contra el cuadro 'pijao', Julio Comesaña, director técnico del conjunto 'rojiblanco' descartó al defensor central Daniel Rosero y al volante Cristian Higuita, de igual forma, aseguró que Edwuin Cetré está a disposición para el encuentro.

"Higuita y Rosero no están para ser tenidos en cuenta, están bien de sus lesiones, pero no han hecho trabajo previo a la competencia, del resto contamos con todos y es cuestión de decisiones", afirmó el estratega.



En el caso de Cetré, Comesaña indicó que fue eficaz y aprovechó su momento en la Selección Colombia sub 23 y a pesar de que se unió al equipo con algunas molestias, ya está en plenas condiciones para jugar.

"Fue eficaz, aprovechó las situaciones e hizo un buen trabajo subiendo y bajando, lo hizo bien; vio con una dolencia y alguna perdida de forma, ya está en condiciones de estar a disposición y nos aporte lo que nos puede dar, lo estamos necesitando", afirmó.

El entrenador 'tiburón' también tuvo palabras de elogio para Deportes Tolima, club del cual destacó su trabajo y el proceso con el técnico.

"Tolima tiene un plantel muy bien diseñado y armado, desde hace rato. Hernán Torres tiene un equipo en forma", dijo.

Por último, reveló cuáles son sus preocupaciones con Junior y la situación de que aún no convence el estilo de juego.

"Me preocupa siempre el juego del equipo, la manera de atacar y defender, que se vea clara, que nos identifique. No hago las cosas para que le guste a la gente, la gente debe estar contenta siempre, la finalidad del equipo es darle alegría al público. No puedo estar dando explicaciones. Nuestra obligación es poner en cancha un equipo que no permita ganar más de lo que se empata o pierda", puntualizó.