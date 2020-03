¡Comesaña explotó! El técnico se enojó al ser preguntado por su continuidad en Junior

Junior de Barranquilla perdió en la noche del pasado miércoles 13 de marzo 0-3 ante Independiente del Valle en partido de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores y comprometió la posible clasificación a los octavos de final tras quedar con cero unidades en la zona A.

Un día después del encuentro y cuando el equipo llegó a la capital del departamento del Atlántico, Julio Avelino Comesaña, director técnico del cuadro 'rojiblanco', atendió a los medios de comunicación, a quienes mostró su inconformismos principalmente por los cuestionamientos que recibió.

Comesaña aseguró que durante el compromiso estaba satisfecho con la actuación de sus dirigidos, al mismo tiempo aceptó que se cometieron algunos errores, los cuales ya habló con el plantel.

"Sí, estaba satisfecho, cometimos un error que ya hablamos con los jugadores", dijo.

El estratega se "calentó" cuando se le consultó por qué no realizó cambios en el partido contra Independiente del Valle y además sobre las especulaciones de su salida de Junior de Barranquilla.

"¿Tengo que hacer todos los cambios? Yo estaba satisfecho; no he llegado a mí casa, no he hablado con nadie, acabamos de llegar y no me interesan las redes sociales", afirmó.

El entrenador aseveró que en el torneo local Junior ha tenido un arranque mejor que el semestre pasado en el cual el club fue finalista por tercera vez consecutiva y en Libertadores se perdió contra el campeón Flamengo y el vencedor de la Copa Sudamericana.

Finalmente, Comesaña no siguió respondiendo las preguntas de los periodistas y abandonó el aeropuerto Ernesto Cortissoz.