Comesaña habló de su futuro con Junior: "Uno sabe cuándo se tiene que ir"

En medio de las múltiples especulaciones respecto al calendario del fútbol colombiano, el técnico Julio Comesaña habló con el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y contó cuál es su opinión al respecto, entendiendo que no tiene sentido acabar con los descensos y dejando en claro su posición respecto a lo que se debe hacer. De igual manera, el uruguayo aclaró su futuro al finalizar el 2020.

Sobre los torneos de eliminados y algunas de las ideas para el nuevo cronograma, Comesaña afirma: "Los torneos de eliminados no llaman la atención del público, ni de nadie, aunque todos los equipos pelean por algunas cosas. La última propuesta, aparte de los temas de televisión y demás, los cuales desconozco, es interesante. Este es un año que vamos a intentar terminarlo de la mejor manera posible, el torneo que se haga ahora lo que tiene que hacer es no complicar el año entrante. Ya se sabe que era un torneo modificado, ahora habrían ocho clasificados, cuadrangulares y la final, lo cual resulta en un torneo atractivo".

Luego, sobre la eliminación de los descensos, algo que también se propuso: "Que no haya descenso complica lo del año que viene porque habría que jugar con más equipos, pues algunos ascenderían o no sé cómo tratarían eso. El descenso debe terminar como debe ser, con el campeonato. Vamos a tener muchos problemas económicos porque todo se afecta para todos y estar en primera división tiene unos costos importantes".

Luego, agregó: "Este país pierde muchos jugadores y aquí no alcanza la reanudación. Ahorita se están desmantelando planteles por temas económicos, el año que viene va a ser muy difícil y va a ser complicado para la gente. A mí me parece que con más equipos de fútbol la cosa no da".

Dejando ese tema de lado, el uruguayo habló de las versiones que aseguran que dejará Junior al término de la temporada. "Depende cómo se interpreten las cosas. Yo dije que tenía contrato hasta el 31 de diciembre y me parece que ya está bueno. No dije nada para otra cosa, de pronto para los que mandan hojas de vida siempre, que acá en Junior es algo bravo, lo dije por lo menos para que se preparen, para que lleguen aquí preparados. Cuando me dijeron que yo no podía dirigir, los titulares al otro día hablaban de mis reemplazos", aseguró entre risas.

Y al respecto concluye: "El día que yo me de cuenta que ir a la cancha me fastidia o que no me quiero levantar, esos son los momentos donde uno se pregunta a qué se queda. Ese no es mi problema. El tema es que, a veces, pasan cosas, pero uno se da cuenta, está claro que uno sabe cuándo se tiene que ir".