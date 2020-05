Comesaña lamentó lo sucedido y dio razones a su gran deuda en el Junior

Junior de Barranquilla es el gran amor de Julio Comesaña. El técnico uruguayo ha dirigido en nueve oportunidades al club y ha logrado importantes títulos. Sin embargo, él tiene una gran deuda pendiente y no ocultó esta situación.

“Yo he tenido la oportunidad de llegar nueve veces al Junior, pero no he alcanzado a dirigir nueve años y es un detalle no menor, porque si miramos esas etapas verán que cuando tuvo continuidad el equipo sucedieron casos importantes y las logré con otros jugadores, dirigentes y cuerpo técnico que estaban decididos a lograr algo y probablemente los antecedentes de entrenadores y de equipos me muestren a mí como que he estado en grandes momentos de la institución como jugador y entrenador, cosa que me hace sentir bien, pero no mejor ni peor que nadie. Son cosas que uno las logra por capacidad y trabajo”, señaló en diálogo con Antena 2 sobre su trabajo.