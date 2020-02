Comesaña: "Mañana me dicen que tengo coronavirus, luego me dan un beso"

Junior de Barranquilla empieza generar dudas en su afición luego de empatar como local contra Once Caldas en la fecha 5 de la Liga Betplay tras haber perdido en Bogotá la jornada anterior. El timonel Julio Comesaña hizo frente a las críticas, pero también respondió de manera muy particular ante la prensa.

“Que la gente se la agarre conmigo no tengo problema porque ya estoy acostumbrado. Mañana no se me arrima nadie y van a decir que tengo coronavirus y después me dan un beso y otro monumento más”, señaló con notoriamente el uruguayo.

"Yo llevo mucho tiempo en Barranquilla y sé que Junior es un equipo emocional, que juega con las emociones desde la cancha, impregna al hincha y ellos devuelven, sino genera eso es capaz de que le grita el ‘ole’ al contrario. Ya todo eso lo conozco y estoy acostumbrado a las cosas que siempre han sido difíciles”, continuó en defensa del nuevo proceso del cuadro ‘tiburón’.

Y también hizo un balance del compromiso y de las falencias del Junior: “Me quedó la sensación del primer tiempo que fue más compartido, tuvimos llegadas esporádicas, no con un gran volumen ofensivo. Cometimos errores en movimientos que le permitían al Caldas salir y nos generaban un gasto importante a Didier y Sánchez, lo que obligó a Sherman jugar desde muy atrás. En el segundo tiempo volvimos a tener un buen juego en campo contrario y no les dimos posibilidades a ellos”.

Junior de Barranquilla enfrentará a Deportes Tolima el próximo sábado en Ibagué y luego recibirá a Jaguares de Córdoba en Barranquilla. Tres días después se enfrentará a Flamengo como local por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.