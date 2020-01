Comesaña pide calma y explicó por qué: "El equipo está en pañales"

Julio Avelino Comesaña habló tras la victoria del Junior 2-0 ante La Equidad en el debut de la Liga Betplay. El equipo 'tiburón' mostró detalles positivos en el compromiso, como los goles que marcaron Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja, flamante fichaje del club.

Sin embargo, Comesaña pidió mesura y tranquilidad, pues hasta ahora está comenzando el semestre y espera que cada jugador se logre engranar poco a poco en el onceno a medida de que trascurran los juegos y antes de que inicie la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"El equipo está en pañales e hizo más de lo que esperaba. Llegamos con muchas dificultades al partido", explicó Comesaña y agregó que la ausencia de varios jugadores como Sherman Cárdenas es a tener en cuenta para los encuentros venideros.

"Un nuevo equipo y una cantidad de ausencias entre lesionados, los de la Selección y el tema de Sherman. Afortunadamente, el equipo logró conectarse en la cancha", manifestó el timonel.

Sobre el resultado específicamente, el estratega uruguayo no negó sentirse satisfecho con la victoria y subrayó cómo los futbolistas manejaron los ritmos del compromiso. "El equipo supo manejar las cosas en la cancha. Además el rival tiene trabajo y un entrenador exigente. Eso hace más meritorio este triunfo. Tuvimos pasajes de armonía y nos vamos contentos", opinó.

Finalmente, sobre la situación del central Germán Mera, que salió lesionado del encuentro, Comesaña tiene la ilusión de que no le ocurra nada. "No creo que haya problemas, ni nada de gravedad. Se le trabó la pierna y es algo en el tobillo. De Sherman no he podido hablar con él, no tenemos ninguna información", concluyó.

Junior se medirá en el siguiente partido ante el Deportivo Cali en condición de visitante el próximo martes 28 de enero. Este será un gran obstáculo para probar la nómina de cara al debut en la Libertadores frente a Flamengo en febrero.