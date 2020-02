Comesaña reveló lo que le preocupa del arbitraje en la liga y las falencias que ha tenido Junior

Julio Comesaña, director técnico de Junior de Barranquilla, cuestionó fuertemente el trabajo del árbitro Carlos Mario Herrera y el del Árbitro asistente de video en el empate del cuadro 'rojiblanco' con Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro tras anular, de forma equivocada, una acción de gol a favor de su equipo y la expulsión del volante Larry Vásquez.

Tres días después del encuentro, el estratega volvió a hablar en rueda de prensa en la cual reveló las preocupaciones que le generan las múltiples funciones y presiones que tienen los árbitros centrales, adicionalmente debatió que el fútbol moderno a "transformado" la alegría que genera una anotación.

"Lo que me preocupa es que el árbitro cada vez tiene más cosas que hacer y aprender. Hay jueces de línea discretos y uno los escucha cuando el árbitro les pide una opinión. Hay otros que les gusta arbitrar desde la banda. Pero el central tiene que estar pendiente de lo que le dice el juez de línea y además atender al VAR, estar pendiente del comportamiento de los jugadores y lo que pasa dentro del campo, es un trabajo cada día más complicado", indicó.

Comesaña también aseguró que la presión que tiene un central es tan grande que cuando tiene que acudir al VAR para ver la repetición de una jugada solo tiene unos pocos segundos para decidir y se le "viene el mundo encima".

Por otro lado, el entrenador afirmó que la alegría que genera un gol ha cambiado por que la gente no se anima a gritar "por que entra el VAR y las dudas".

"La alegría del gol, la emoción del gol la estamos transformando, la gente no se anima a gritar por que empiza el VAR y las dudas; cuánto va a durar un partido de fútbol", dijo.

Con respecto a la actualidad de Junior de Barranquilla, Comesaña aclaró que el volante Cristian Higuita no reaparecerá en el partido contra Jaguares de este viernes, pero sí volverá a trabajar con el resto de sus compañeros la próxima semana. Igualmente indicó que el lateral Marlon Piedrahita está disponible y seguramente sumará minutos teniendo en cuenta los compromisos por liga y Copa Libertadores.

Finalmente, aceptó que la principal dificultad que ha tenido su equipo ha sido en la zona ofensiva, curiosamente la que generó más expectativas ante la contratación del atacante centro Miguel Ángel Borja.

"La dificultad está en la zona en la que se creíamos que íbamos a hacer muchos goles, se generaron muchas expectativas por la llegada de jugadores como fuera solo traer y poner. Hemos tenido problemas para encontrar el juego, no es que no hemos sido eficaces, no hemos generado el volumen de ocasiones que acostumbramos y nos gusta", puntualizó.