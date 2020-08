"Como van las cosas el fútbol colombiano volvería en octubre"

Fernando Jaramillo, integrante de la lista de candidatos para ser el sucesor de Jorge Enrique Vélez en la presidencia de la Dimayor, habló en la La FM sobre la posibilidad de que él sea el vencedor en la carrera por la dirección de la Dimayor y también resató qué representaría para el fútbol colombiano esta decisión.

Jaramillo, exvicepresidente de Bavaria y empresario que posee una trayectoria cercana a la industria del fútbol, manifestó en este momento hay interés de que se produzca un cambio en fútbol colombiano y dicha transformación se puede producir con una persona de su perfil.

"Creo que he tenido una cercanía con el fútbol por varios años y por ello se puede generar un perfil adecuado para el cambio que se busca, el cúal se está ajustando al que yo tengo. Además es clave contar con una empatía con los equipos y que cuando el fútbol retome se puedan ofrecer valores agregados".

No obstante, el empresario resaltó que aún se debe esperar a que el próximo jueves se realice la asamblea en de la Dimayor, en donde se podría tomar una determinación sobre el nombramiento del próximo presidente de la entidad.

"Yo he hablado con los equipos y les he presentado cúal es mi visión sobre el fútbol, más que un plan de gobierno he plantear una posición sobre cómo abordar los puntos más álgidos y que se deben atender en este momento"

Fernando Jaramillo destacó que en este momento se necesita enviar un mensaje de unidad y que todos estén sintonizados en con la necesidad de generar un cambio en el fútbol y en la manera de comunicar, junto a cómo relacionarse.

Jaramillo señaló que en este momento es urgente que el fútbol cuanto antes y así mismo desarrollar acciones que permitan atender el problema de la financiación, pues en este momento no hay mercadeo, boletería, ni ingresos por derechos de televisión. "Por ahora hay varias propuestas sobre la mesa que se deben estudiar".

"El cómo se va a asumir este reto, qué tipo de liderazgo necesitan y el que yo encare esta unidad o no estaría por verse", recalcó Jaramillo.

De igual manera, el empresario que en este momento se necesita abordar con un compromiso serio y seriedad el tema de del fútbol femenino, esta postura representa trabajar en la búsquedas de recursos que permitan consolidar un torneo digno y con todos los componentes técnicos.

"También hay que trasladar las mejores prácticas de ligas exitosas a la liga colombiana, creo que tenemos un gran producto pero lo tenemos que mercadear de la mejor manera, para que sea atractivo en Colombia y en el exterior".

En este sentido, Jaramillo recalcó que destrabar el fútbol es un gran desafío puesto que la pandemia genera un clima de mucha incertidumbre, "pero las como van las cosas se piensa que el fútbol debe volver en octubre con los protocolos establecidos por el Gobierno".

No obstante, destacó que no es posible volver a una normalidad como la que había antes del Covid-19 y por ello se debe trabajar en crear una nueva normalidad que contempla una serie de limitaciones. "Este es un esfuerzo que se debe hacer para permitir un retorno del fútbol".

Finalmente, Fernando Jaramillo recalcó que de ser elegido él adoptará un compromiso de trabajar con una profunda lealtad hacia la Dimayor y con un respeto hacia los mecanismos de transparencia que posee la entidad.

"Hay muchos mecanismos de control, pero el principal mecanismo de control viene de la persona y de mi parte manifiesto una declaración de imparcialidad. Desde mi punto de vista, creo que sé lo que yo represento y tengo claro cuál es mi responsabilidad y cuáles son mis principios".