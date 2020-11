Con calculadora en mano: las cuentas de Millonarios para clasificar

Millonarios mantuvo su buena marcha en la Liga Betplay. El equipo azul venció al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero y siguió en la pelea por clasificar a los cuadrangulares. Tiene 24 puntos y se aferra a la ilusión de llegar a 30 unidades, el número mágico al cual apelan los equipos que buscan las finales.

Vea también: Millonarios guarda la ilusión de meterse entre los ocho

Además de lo anterior, Millonarios no pierde desde hace nueve fechas en la primera división. Su última derrota data del 19 de septiembre cuando cayó 3-1 ante Once Caldas en El Campín. Desde entonces, los azules no saben qué es irse en blanco de un partido.

Las cuentas de Millonarios para clasificar en la Liga Betplay

Con los 24 puntos en su haber, se encuentra en el undécimo puesto de la tabla de posiciones. No sobra decir que debe ganar, sin margen de error, los dos partidos que le quedan ante Deportivo Pereira (visitante) y Alianza Petrolera. Pero también depende de otros resultados para acceder cuanto antes al grupo de los ocho.

Le puede interesar: ¿Coqueteo de Fernando Uribe a Millonarios? Juzguen ustedes...

Para que se de lo anterior debe sumar los tres puntos en el siguiente encuentro frente a los matecañas y esperar un revés de La Equidad ante Patriotas, al igual que Once Caldas frente a Pasto y Rionegro contra Boyacá Chicó. Estos dos últimos juegan como visitantes, aunque la localía no tenga incidencia en tiempos de pandemia.

Para la última fecha del ‘Todos contra todos’, Millonarios recibe a Alianza Petrolera. También con la obligación de ganar, los de Gamero también tendrán que estar pendientes de lo que pase en América vs La Equidad, Rionegro vs Cali y Tolima vs Once Caldas.

Cabe señalar que en caso de haber victoria por parte de todos los equipos implicados en la lucha por el octavo lugar, Millonarios se quedaría sin opciones de avanzar a la fase final de la Liga Betplay, toda vez que es el cuarto equipo con posibilidades matemáticas.