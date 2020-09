Confesión en Millonarios: Gamero quiere jugar como Manchester City o Leipzig

Este sábado Millonarios volverá a la competencia oficial cuando se enfrente al Deportivo Cali en Palmesaca en un juego válido por la fecha 6 de la Liga Betplay en el marco de la reanudación del certamen en medio de la pandemia.

El cuadro capitalino adelantó algunos entrenamientos, pero fueron pocas las horas de trabajo colectivo para afrontar este duelo. Sin embargo, Santiago Montoya develó en ESPN que Alberto Gamero tiene planes futbolísticos en mente para que su equipo se asemeje al Manchester City inglés o al Leipzig alemán.

“El ‘profe’ nos mete mucho en la cabeza empezar a hacer ese tipo de fútbol, él nos dice 'así es como quiere que juegue Millonarios, un equipo como Manchester City o Leipzig' que cuando tiene que ser profundo lo hace, cuando tiene que tocar el balón lo hace y también se agrupa cuando debe defender”, señaló el mediocampista en diálogo con ESPN.

Asimismo, habló sobre los momentos más duros de su carrera donde pensó en el retiro debido a una fuerte lesión: “La verdad que fue algo que se me pasó por la cabeza, lo hablé con mi esposa porque me sentía destrozado. Pero mi hijo Emiliano nació hace seis meses y yo creo que fue un pilar súper importante porque mi sueño era tener un hijo varón que me viera como profesional y eso fue determinante para no abandonar y aquí estamos en la lucha”.

Cabe señalar que Millonarios tuvo un mal arranque en la Liga Betplay antes de la pandemia y deberá remontar posiciones para meterse al grupo de los 8 clasificados. Luego de enfrentar al Cali tendrá 11 partidos más en su calendario y espera por la siguiente fase de la Copa Sudamericana.