Confirmado: Ayron del Valle consiguió nuevo equipo tras irse de Millonarios

Luego de una campaña con varias dificultades y duras eliminaciones tanto en la Liga Betplay, como la Copa Betplay y la Copa Sudamericana, en Millonarios se planteó un fuerte revolcón en la plantilla de jugadores para 2021, enfatizando la presencia de canteranos acompañados por varios refuerzos que busca la directiva del club.

Uno de los jugadores que salió anticipadamente de Millonarios y que no disputa la liguilla de perdedores es Ayron del Valle. Su salida no se da por bajo rendimiento, sino porque no se dieron las condiciones económicas para su continuidad; además, tenía pretensiones en el balompié internacional.

Luego de varios rumores se confirmó que Ayron del Valle jugará en FC Juárez de la primera división del fútbol mexicano. Fue anunciado de manera oficial este viernes y empezará pretemporada en los próximos días como uno de los referentes ofensivos del equipo ‘bravo’ para 2021 donde esperan mejorar su posición en la tabla.

El delantero de 31 años deja Millonarios luego de su segundo ciclo donde convirtió 7 goles en 25 partidos oficiales (todos en la liga). Antes de eso estuvo dos años y medio en el club donde alcanzó varios récords y fue goleador de la Liga 2017 donde el elenco capitalino se consagró campeón.

Del Valle vuelve al fútbol mexicano tras un pálido paso por Querétaro. En su historial tiene más clubes colombianos como América de Cali, Alianza Petrolera, Independiente Medellín, Deportivo Pasto, Atlético Huila, Once Caldas y Real Cartagena.