Confirmado el nuevo destino de Déiber Caicedo tras salir del Deportivo Cali

Deportivo Cali ha vuelto a valorizar su tradicional cantera de futbolistas y en los últimos años se vieron nuevas caras en el equipo verdiblanco que aportaron de gran manera al primer equipo. El ejemplo más claro de las recuentes temporadas fue el atacante Déiber Caicedo, quien deslumbró en poco tiempo a propios y extraños.

Déiber debutó a los 18 años en la temporada 2018 jugando 7 partidos con el Deportivo Cali y en 2019 logró hacerse un lugar en la titular con más de 34 partidos oficiales, registro que se mantuvo en 2020 donde estuvo en casi todos los cotejos de la convulsionada temporada pandémica del FPC.

A Déiber Caicedo lo seguían hace un buen tiempo desde el exterior y Deportivo Cali confirmó este martes que su joya de 20 años jugará en el equipo Whitecaps FC de la MLS estadounidense y fue traspasado guardando un pequeño porcentaje de reventa para el club verdiblanco.

Caicedo fue despedido con buenos deseos por varios hinchas y el Deportivo Cali hizo oficial la noticia de su salida con un video de sus mejores goles y música vallecaucana, algo similar a lo que realizó su nuevo club en Estados Unidos.

Cabe señalar que Caicedo no había sido inscrito en Dimayor para la temporada 2021 porque en Deportivo Cali estaban esperando su salida hacia el exterior y, aunque hasta ahora se oficializó, era un negocio que estaba en los planes de la institución.

One of the top young talents in Colombia 🇨🇴



Welcome to Village, Déiber 🌊#VWFC #ItTakesAVillage pic.twitter.com/45eM1fPg6Q